Емельяненко обвинили в применении допинга

Фитнес-блогер Алексей Клакоцкий обвинил бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко в применении допинга. Об этом сообщается на канале «Личный Апгрейд» в YouTube.

«Не сомневаюсь, что Емельяненко химичит перед боями. Очень хорошо заметно, как меняется форма его лица, как бы это ни было странно, и форма тела на подготовках», — заявил Клакоцкий. Он уточнил, что один из признаков применения запрещенных препаратов — залитость тела, при которой пухнет лицо спортсмена.

24 июля Емельяненко был нокаутирован Магомедом Исмаиловым на турнире в Сочи. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года. После поединка Исмаилов рассказал, что соперник попросил его о проведении реванша.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В его активе 28 побед при восьми поражениях.