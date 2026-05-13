Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:43, 13 мая 2026Культура

Критик сравнил американские сериалы с курением

Критик Григорьев объяснил желание россиян смотреть западные сериалы привычкой
Андрей Шеньшаков

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom  

Кинокритик Роман Григорьев высказался о любви российского зрителя к западным сериалам, которые они готовы смотреть «неофициально». Его слова передает НСН.

Эксперт отметил, что за несколько лет многие переключились на российские проекты, сравнив заодно любовь к шоу с курением. «Люди переключаются и на российские сериалы, сместились акценты. Но сложно за один день бросить курить, не все могут бросить американские сериалы», — заявил Роман.

Также в пример Григорьев привел американские проекты, которые зрители из России смотрят на неофициальных площадках. «Россияне хотят смотреть то же самое, что и все люди. Пресса продолжает писать про новинки, даже если они до нас не доходят. Возьмем "Дьявол носит Prada 2": интерес есть», — добавил он.

Ранее HBO сделал заявление о втором сезоне «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого сезона перезапуска культовой франшизы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Части россиян пообещали град и грозы

    65-летнего Шона Пенна сравнили с пьяницей из-за внешности на баскетбольном матче

    Неизвестный украл череп святой из церкви

    Торговле России и Индии предсказали двукратный рост

    Футболист «Рубина» показал швы на лице и раскритиковал судейство в игре со «Спартаком»

    Шестеро спасены из пожара в доме на востоке Москвы

    Погранпереходы Словакии с Украиной открылись

    Критик сравнил американские сериалы с курением

    Россиянин получил 20 лет колонии после очередной семейной ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok