Критик сравнил американские сериалы с курением

Критик Григорьев объяснил желание россиян смотреть западные сериалы привычкой

Кинокритик Роман Григорьев высказался о любви российского зрителя к западным сериалам, которые они готовы смотреть «неофициально». Его слова передает НСН.

Эксперт отметил, что за несколько лет многие переключились на российские проекты, сравнив заодно любовь к шоу с курением. «Люди переключаются и на российские сериалы, сместились акценты. Но сложно за один день бросить курить, не все могут бросить американские сериалы», — заявил Роман.

Также в пример Григорьев привел американские проекты, которые зрители из России смотрят на неофициальных площадках. «Россияне хотят смотреть то же самое, что и все люди. Пресса продолжает писать про новинки, даже если они до нас не доходят. Возьмем "Дьявол носит Prada 2": интерес есть», — добавил он.

Ранее HBO сделал заявление о втором сезоне «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого сезона перезапуска культовой франшизы.