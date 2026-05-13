Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:34, 13 мая 2026Забота о себе

Женщин призвали отказаться от одного правила гигиены

Гинеколог Фисюк: Использование ежедневных прокладок повышает риск воспаления
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Постоянное использование ежедневных прокладок может навредить женскому здоровью, предупредила врач-гинеколог Виктория Фисюк. Отказаться от этого правила гигиены она призвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам гинеколога, ежедневные прокладки не предназначены для непрерывного ношения, их нужно использовать только изредка. Врач объяснила, что такие средства создают закрытую среду и ухудшают естественную вентиляцию кожи и слизистых. Это может привести к изменению микрофлоры и повышает риск воспалительных процессов. «Особенно это опасно, если прокладка меняется редко или используется на фоне уже имеющихся обильных выделений», — предупредила врач.

Материалы по теме:
Женщины по всему миру все чаще отказываются носить трусы. Зачем они это делают и чем рискуют?
Женщины по всему миру все чаще отказываются носить трусы.Зачем они это делают и чем рискуют?
26 января 2024
Миллионы людей считают, что нужно спать голым. Полезно ли это для здоровья и стоит ли так делать?
Миллионы людей считают, что нужно спать голым.Полезно ли это для здоровья и стоит ли так делать?
13 сентября 2024

Кроме того, у некоторых женщин раздражение вызывают ароматизаторы, красители и специальные пропитки, которые используются при производстве некоторых ежедневных прокладок. По словам врача, подобные условия способны провоцировать развитие бактериального вагиноза и аллергических реакций.

При этом Фисюк отметила, что в определенных ситуациях ежедневные прокладки могут быть полезны. Например, в последние дни менструации, во время лечения или в поездках. Чтобы поддерживать нормальную вентиляцию и здоровье интимной зоны, гинеколог посоветовала выбирать изделия без ароматизаторов, регулярно их менять и по возможности чаще обходиться без них дома.

Ранее физиотерапевт Мариана Малаццотто предупредила об опасности неправильно подобранного бюстгальтера. По ее словам, из-за неудачной модели лифчика могут возникать боли в спине и проблемы с осанкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Части россиян пообещали град и грозы

    65-летнего Шона Пенна сравнили с пьяницей из-за внешности на баскетбольном матче

    Неизвестный украл череп святой из церкви

    Торговле России и Индии предсказали двукратный рост

    Футболист «Рубина» показал швы на лице и раскритиковал судейство в игре со «Спартаком»

    Шестеро спасены из пожара в доме на востоке Москвы

    Погранпереходы Словакии с Украиной открылись

    Критик сравнил американские сериалы с курением

    Россиянин получил 20 лет колонии после очередной семейной ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok