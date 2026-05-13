Женщин призвали отказаться от одного правила гигиены

Гинеколог Фисюк: Использование ежедневных прокладок повышает риск воспаления

Постоянное использование ежедневных прокладок может навредить женскому здоровью, предупредила врач-гинеколог Виктория Фисюк. Отказаться от этого правила гигиены она призвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам гинеколога, ежедневные прокладки не предназначены для непрерывного ношения, их нужно использовать только изредка. Врач объяснила, что такие средства создают закрытую среду и ухудшают естественную вентиляцию кожи и слизистых. Это может привести к изменению микрофлоры и повышает риск воспалительных процессов. «Особенно это опасно, если прокладка меняется редко или используется на фоне уже имеющихся обильных выделений», — предупредила врач.

Кроме того, у некоторых женщин раздражение вызывают ароматизаторы, красители и специальные пропитки, которые используются при производстве некоторых ежедневных прокладок. По словам врача, подобные условия способны провоцировать развитие бактериального вагиноза и аллергических реакций.

При этом Фисюк отметила, что в определенных ситуациях ежедневные прокладки могут быть полезны. Например, в последние дни менструации, во время лечения или в поездках. Чтобы поддерживать нормальную вентиляцию и здоровье интимной зоны, гинеколог посоветовала выбирать изделия без ароматизаторов, регулярно их менять и по возможности чаще обходиться без них дома.

