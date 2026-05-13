Женщинам объяснили опасность неправильно подобранного бюстгальтера

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Физиотерапевт Мариана Малаццотто предупредила женщин, что неправильно подобранный бюстгальтер может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ее слова передает издание Terra.

По словам Малаццотто, при выборе бюстгальтера нельзя ограничиваться исключительно эстетическими соображениями, как это делают многие женщины. «Когда изделие не обеспечивает надлежащей поддержки или плохо распределяет вес груди, организм начинает компенсировать это дискомфортом», — объяснила она.

По словам врача, если женщина испытывает ощущение стянутости в районе ребер, боль в шее, проблемы со спиной, а на ее плечах появились глубокие следы от бюстгальтера, то это значит, что он подобран неправильно. Еще одним опасным последствием использования такого нижнего белья специалистка назвала плохую осанку.

Ранее эндокринолог Екатерина Волкова рассказала женщинам, как выглядеть на 10 лет моложе. Для этого, по ее утверждению, необходимо поддерживать здоровье кишечника.

