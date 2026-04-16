Женщинам раскрыли неочевидный способ выглядеть на десять лет моложе

Гинеколог Волкова: Забота о кишечнике помогает выглядеть на 10 лет моложе

Забота о здоровье кишечника помогает сохранить молодость, уверена врач-акушер-гинеколог, эндокринолог Екатерина Волкова. Неочевидный способ выглядеть на 10 лет моложе она раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам специалистки, здоровье кишечника напрямую влияет не только на пищеварение, но и на внешний вид, уровень энергии и общее самочувствие. Он участвует в усвоении витаминов и минералов, поддерживает иммунитет и регулирует обмен веществ. Кроме того, состояние микрофлоры связано с работой мозга, включая настроение и память.

С возрастом микробиом кишечника меняется, особенно у женщин из-за уменьшения количества эстрогенов после 40 лет. Это может приводить к вздутию, нестабильному стулу, набору веса и ухудшению состояния кожи и волос. «Чтобы почувствовать себя бодрее и энергичнее, в первую очередь не ищем "волшебную таблетку", а поддерживаем здоровье кишечника», — подчеркнула Волкова.

Чтобы сделать это, врач посоветовала добавлять в рацион больше клетчатки, снижать потребление быстрых углеводов и избегать бесконтрольного приема антибиотиков. Также важны управление стрессом и регулярная физическая активность, которые помогают поддерживать баланс микрофлоры и общее состояние организма.

Ранее врач Себастьян Ла Роса дал пять советов людям, желающим достичь долголетия. По его мнению, для этой цели нужно первостепенное внимание уделять ночному отдыху.