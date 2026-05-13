Похудевшая на 73 килограмма россиянка поразила результатом преображения

Блогерша Алена Потапова похудела на 73 килограмма за год и поразила пользователей сети внешностью до и после преображения. Ролик, ставший вирусным, россиянка опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала юзерша с никнеймом alonazka разместила кадры, сделанные возле клиники во время наличия лишнего веса. Тогда девушка решилась на бариатрическую операцию. «Через год на этом же месте я сниму видео с результатом», — пообещала себе Потапова.

Затем блогерша продемонстрировала внешний вид после кардинальных изменений. Так, девушка позировала после избавления от десятков килограммов. При этом она предстала в стильном образе, который подчеркивал ее фигуру.

«За этот год я избавилась от 73 килограммов, от ненависти к себе, от болезней, от ожирения, от всего плохого и негативного! Я полюбила себя и свое отражение в зеркале, приобрела красивую фигуру, стала здоровой и активной, полюбила спорт! И самое интересное, что это еще не конец… Впереди еще очень большая работа над собой», — высказалась она.

Зрители оценили фигуру девушки в комментариях под видео. «Вот это шок! Красотка», «Шикарный результат», «Мое почтение Вам! Молодец», «Браво», «Какая вы красотка! Здоровья вам, милая!» — написали они.

Ранее в мае блогерша впечатлила зрителей результатом экстремального похудения на видео. Продюсер Сабина Алгаева рассказала, что смогла сбросить килограммы и кардинально измениться за 1,5 года.