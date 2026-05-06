Блогерша впечатлила зрителей результатом экстремального похудения на видео

Блогерша и продюсер Сабина Алгаева впечатлила зрителей результатом экстремального похудения на видео. Внешность до и после преображения она показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sabina.algaeva рассказала, что смогла сбросить килограммы и кардинально измениться за 1,5 года. Сначала она была запечатлена с лишним весом, выпирающим животом и широкими бедрами.

Затем россиянка продемонстрировала стройную фигуру с кубиками пресса. «Как-то так. Продолжаем дальше», — подписала она.

Пользователи сети восхитились внешним видом Алгаевой в комментариях под постом. «Не просто похудела, а сделала красивое спортивное тело. Браво!», «Вы стали обалденно красивой», «Я в белой зависти и уважении», «Как выглядит настоящая любовь к себе», — написали они.

