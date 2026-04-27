Звезда «Универа» рассказала о похудении словами «я голодала»

10:04, 27 апреля 2026

Актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении словами «я голодала»
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении словами «я голодала». Интервью опубликовано в программе журналистки Лауры Джугелии на YouTube.

41-летняя звезда сериала «Универ» призналась, что полный отказ от еды помог ей избавиться от лишнего веса. Однако она предупредила зрителей о том, что такой метод необходимо пробовать под наблюдением специалиста.

«Я это практикую. Не советую человеку самому начинать, нужно в клиниках. Я начинала с семи дней, потом 14, а в этом году я уже 21 день голодала. Я такое состояние испытала! Это такой свет внутри! Тишина, в хорошем смысле пустота», — описала Кожевникова.

В октябре 2025 года звезда «Универа» подчеркивала, что во вторую и четвертую беременности столкнулась с гестационным сахарным диабетом, последствия которых удалось стабилизировать лишь спустя полтора года после последних родов.

