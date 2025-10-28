Ценности
14:07, 28 октября 2025

Звезда «Универа» рассказала о похудении после четвертых родов

Актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении после четвертых родов
Екатерина Ештокина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении после четвертых родов. Интервью с ней публикует портал «Леди Mail».

40-летняя звезда сериала «Универ» призналась, что активно борется за идеальную фигуру. При этом она подчеркнула, что во вторую и четвертую беременности столкнулась с гестационным сахарным диабетом, последствия которых удалось стабилизировать лишь спустя полтора года после последних родов.

«Я делаю все возможное для того, чтобы вернуться к своим 53 кг», — заявила Кожевникова.

Артистка отметила, что появление лишнего веса не всегда связано с неправильными приемами пищи. «Я всегда правильно питалась и сегодня еще больше слежу за рационом. Но это не уберегло меня от лишнего веса. Хотя многим кажется: если набрала, значит, ест все подряд в неограниченных количествах. Я покупаю только "здоровые" продукты у проверенных поставщиков. А став мамой, еще тщательнее начала следить за питанием», — уточнила она.

В то же время звезда выпустила в поддержку полных людей.

Лишний вес — это не распущенность, а последствие сбоя в организме, это организм говорит о том, что он болен. И меня задевают нападки в адрес тех, кто и так страдает из-за проблем со здоровьем. Никто не выбирает сознательно болеть. Надо понимать, что таким людям и без критики непросто

Мария Кожевниковаактриса

Ранее в октябре звезда «Универа» вышла в свет в наряде почти за полмиллиона рублей. Российская актриса Мария Кожевникова появилась на публике в коричневых свободных брюках за 22 тысячи рублей, молочном лонгсливе за 11,5 тысячи рублей и кофейном жакете за 65 тысяч рублей. Образ звезды украсила сумка Dior стоимостью 372,6 тысячи рублей.

