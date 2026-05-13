20:30, 13 мая 2026Мир

Стало известно о скором визите европейских депутатов в Россию

Politico: Два представителя АдГ намерены посетить Россию для участия в ПМЭФ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер и Штеффен Котре намерены посетить Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что представитель АдГ Штефан Койтер, ответственный за утверждение заявок на командировки депутатов партии, уже сигнализировал о согласии на участие Фронмайера и Котре в форуме.

«Я одобрю эти заявки на поездки. С политической точки зрения против этого нет абсолютно никаких возражений», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает предпочтительным для Москвы переговорщиком по Украине от Европейского союза (ЕС) бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впоследствии издание Der Spiegel сообщило, что правящая коалиция в ФРГ считает возможной отправку на переговоры дуэта Шредера и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

