20:39, 13 мая 2026

Россиянин получил 20 лет колонии после очередной семейной ссоры

Во Владикавказе осудили мужчину за убийство жены и падчерицы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во Владикавказе осудили мужчину за расправу над женой и падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 119 («Угроза убийством»), 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в период с 2024 по 2025 год на почве личных неприязненных отношений неоднократно высказывал угрозы расправой своей жене и ее дочери. 7 июля 2025 года он, находясь в квартире на Весенней улице во Владикавказе, в ходе очередного конфликта нанес множественные ножевые ранения супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего причинил себе травмы.

Женщина и старшая дочь получили ранения, несовместимые с жизнью, несовершеннолетняя была своевременно доставлена в медицинское учреждение, благодаря чему осталась жива.

Причастность осужденного к преступлению полностью доказана совокупностью доказательств, показаниями пострадавшей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе раскрыли похищавшую людей банду.

