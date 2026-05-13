20:06, 13 мая 2026

«Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

Зеленский заявил об одной из самых продолжительных атак России по Украине

Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)
Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный массированный удар по энергетической инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу в нескольких областях. По словам военкора Александра Коца, фиксировались поражения объектов энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК).

Какие регионы Украины подверглись атаке

Удары по объектам противника начались в ночь на среду, 13 мая. Коц сообщил, что атакованы были объекты ВСУ в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Волынской, Харьковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Закарпатской областях.

Военкор уточнил, что атакованы склады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет противовоздушной обороны, а также снарядов для ВСУ, порт в Одессе, электроподстанция в Полтаве, объекты военной инфраструктуры и магистральный газопровод в Кривом Роге, инфраструктура в Харьковской области.

Согласно данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в Сваляве Закарпатской области нанесен удар по объекту энергетики, из-за чего начался масштабный пожар. В Волынской области дрон попал по цели у железнодорожного вокзала.

Также «Военкоры русской весны» добавили, что в небе над Украиной к утру 13 мая пролетели около 200 российских беспилотников «Герань».

Комментарий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает одну из самых долгих массированных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников.

Нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных атак России на Украину

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Он добавил, что под ударом более 800 российских дронов уже оказались 20 украинских регионов.

В чем цель массированной атаки по объектам на Украине

Минобороны России прокомментировало атаку объектов ВСУ. Согласно комментарию министерства, удары велись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, использовавшимся в интересах Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, ВС России также ударили по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам с боеприпасами, пунктам дислокации украинских войск и иностранных наемников.

По мнению экспертов канала «Военный осведомитель», целью этой рассредоточенной атаки может быть попытка истощения украинского ПВО перед более масштабным ракетным ударом.

На текущий момент мы наблюдаем очередную классическую атаку «растопыренной пятерней»

«Военный осведомитель»

Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов пожаловался, что ВС РФ изменили тактику нанесения ударов по Украине. По его словам, теперь система украинской противовоздушной обороны перегружается и большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.

Как заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, если противник жалуется, значит мы все делаем правильно.

    

