Названы цели ударов российских войск на Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам энергетики на Украине

Российские войска ударили по объектам энергетики на Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, атаки велись по объектам топливно-энергетической инфраструктур, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, ВС России также нанесли поражение местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам с боеприпасами, пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В ночь на 13 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 286 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали 15 российских регионов, среди которых Тамбовская, Ярославская, Орловская, Тульская и Рязанская области.