Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 13 мая 2026Россия

Названы цели ударов российских войск на Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам энергетики на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ударили по объектам энергетики на Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, атаки велись по объектам топливно-энергетической инфраструктур, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, ВС России также нанесли поражение местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам с боеприпасами, пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В ночь на 13 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 286 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали 15 российских регионов, среди которых Тамбовская, Ярославская, Орловская, Тульская и Рязанская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    На Украине обрушились с критикой на Зеленского после его слов о российских дронах

    Порнозвезда обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

    Ермак рассказал о своих недостатках в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok