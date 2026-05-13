Российская армия нанесла мощный удар по инфраструктуре Украины

14:46, 13 мая 2026

Военкор Коц: ВС РФ наносят удары по питающей ВСУ инфраструктуре
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу в нескольких областях страны. Как рассказал военкор Александр Коц в своем канале в MAX, были зафиксированы поражения объектов энергетики и военно-промышленного комплекса.

Удары по объектам противника наносятся с ночи на среду, 13 мая, по настоящее время. Как передает Shot, под атакой — склады беспилотных летательных аппаратов и ракет противовоздушной обороны, а также снарядов для ВСУ. Особенно досталось западной и центральной частям Украины (Киевская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области), в том числе региону, откуда ранее запускали упавшие в Латвии дроны — Житомирской области. Также под ударом находится порт Одессы.

В общей сложности атаку ведут около 250 беспилотников «Герань-2», которые запускают с разных направлений.

По сведениям Коца, в Харькове после прилета по инфраструктурному объекту начался сильный пожар, в Полтаве — попадание по электроподстанции, повлекшее перебои с электро- и водоснабжением, в Кривом Роге идет атака на объекты военной инфраструктуры и магистральный газопровод.

Удары носят системный характер: бьем по логистике, энергетике и [промышленным объектам], питающим ВСУ. Полтавская подстанция и криворожский газопровод — это плановое «обнуление» тыловой энергетики и снабжения промышленных кластеров противника. Одесский промышленный куст и харьковская инфраструктура указывают на продолжение кампании по выбиванию ремонтно-логистических мощностей

Александр Коцвоенкор

В Главном управлении разведки Украины тем временем ожидают, что комбинированный удар может продолжаться несколько дней.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подметил, что эффективность и интенсивность ударов Вооруженных сил России с использованием беспилотников возросли. По его словам, благодаря этому ВСУ пропускают большое количество дронов, так как не в силах сбивать такой поток.

