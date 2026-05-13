Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

Военный Дандыкин: Эффективность и интенсивность ударов российских БПЛА возросла

Эффективность и интенсивность ударов Вооруженных сил России с использованием беспилотников возросли, заметил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно сбивать большое количество российских дронов специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Они сейчас создали мобильные средства противовоздушной обороны, которые работают достаточно эффективно. Но все равно большое количество дронов пропускают. Как правило, они берегут ракеты для Patriot. Стреляют или с переносных зенитных ракетных комплексов, или с мобильных средств. Стреляют из пулеметов, из калиберных орудий», — рассказал Дандыкин.

Но эффективность и интенсивность наших ударов возросла. Мы же тоже совершенствуем свои дроны, в том числе по преодолению рубежей противника. Поэтому не так все просто для них Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что в небе над Украиной пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». Об этом со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В свою очередь, украинские источники предположили, что атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.

