Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:21, 13 мая 2026Наука и техникаЭксклюзив

Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

Военный Дандыкин: Эффективность и интенсивность ударов российских БПЛА возросла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Эффективность и интенсивность ударов Вооруженных сил России с использованием беспилотников возросли, заметил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) одновременно сбивать большое количество российских дронов специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Они сейчас создали мобильные средства противовоздушной обороны, которые работают достаточно эффективно. Но все равно большое количество дронов пропускают. Как правило, они берегут ракеты для Patriot. Стреляют или с переносных зенитных ракетных комплексов, или с мобильных средств. Стреляют из пулеметов, из калиберных орудий», — рассказал Дандыкин.

Но эффективность и интенсивность наших ударов возросла. Мы же тоже совершенствуем свои дроны, в том числе по преодолению рубежей противника. Поэтому не так все просто для них

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что в небе над Украиной пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». Об этом со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В свою очередь, украинские источники предположили, что атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Great Wall предложит россиянам новый трехрядный кроссовер

    В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии

    Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok