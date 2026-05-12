Солнцев: В результате отражения атаки дрона ВСУ поврежден жилой дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Оренбург, находящийся на расстоянии более 1000 километров от границы с Украиной. В регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что в городе произошел взрыв. За несколько минут до этого местные жители заметили дрон, летящий на низкой высоте.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что в Оренбурге при отражении атаки дрона был поврежден жилой дом. Момент удара попал на видео.

Уважаемые оренбуржцы! Звучит сигнал «Воздушная тревога». В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом. На место выехали все оперативные службы

Евгений Солнцев губернатор Оренбургской области

Информация о пострадавших уточняется, отметил Солнцев. Он призвал местных жителей соблюдать рекомендации и быть бдительными.

Также в аэропорту Оренбурга ввели план «Ковер», в целях безопасности гавань не принимает и не отправляет воздушные суда. В соседней Челябинской области также ввели ограничения — аэропорт имени Курчатова не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее ВСУ атаковали Чебоксары

В ночь на 5 мая украинский беспилотник ударил по многоэтажке в столице другого российского региона, находящегося на расстоянии в 1000 километров от границы. Тогда повреждения получили как минимум восемь квартир, жильцов дома эвакуировали. Также оказались повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детские сады и колледж.

В результате атаки пострадали три человека. Двое из них получили незначительные ранения и лечатся амбулаторно, третьего пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Как рассказали в министерстве здравоохранения Чувашии, угрозы для его жизни нет.

Взрывы в ту ночь прогремели не только в Чебоксарах, но и в Казани. Кроме того, атаку беспилотников отражали в Ленинградской области.