Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

В Чебоксарах остановили весь общественный транспорт после атаки БПЛА на город

Чебоксары, находящиеся в 1000 километров от границы с Украиной, подверглись продолжительной массированной атаке беспилотниками. Украинские дроны стали совершать налеты на столицу Чувашии ночью 5 мая и продолжили утром.

О первых звуках взрывов и ярких вспышках в небе сообщалось около 01:30, после этого в одном из районов города увидели дым. Также стало известно, что обломки БПЛА сильно повредили фасад и остекление торгового центра на юге города.

Глава республики Олег Николаев заявил, что ночная атака отражена. Он сообщал, что пострадавших нет. Однако позднее, к 7 утра, стало известно, что в результате атаки БПЛА пострадали три человека. Как сообщили в региональном Минздраве, один человек в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, угрозы для жизни нет. Еще двое в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно.

В городе работали воздушные сирены — местный житель из окна высотки снял на видео обстановку в городе: слышно, как со всех уголков доносится гул сирен тревоги.

Утром дрон влетел в многоэтажный дом

Уже утром атака продолжилась — в частности, жители Новоюжного района сообщали о новых взрывах, очевидцы видели некое возгорание в центре, в городе прозвучала очередная волна сирен (всего к 10 часам утра зафиксировали четыре волны оповещений). В городе полностью приостановлено движение общественного транспорта, перекрыто движение на нескольких улицах, школы перешли на дистанционное обучение.

В городе открыли пункты временного размещения — в школах, общежитиях техникумов и колледжей, где подготовили отдельные комнаты и питание.

Кроме того, дрон влетел в квартиру на шестом этаже дома на улице Ленинского Комсомола. После этого начался пожар, жителей эвакуировали. Момент взрыва беспилотника попал в кадр видео.

В результате этого удара пострадали мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка. Появилось видео с раненым мужчиной — как ему помогают и уносят на носилках. Ему помогали служители мечети, находящейся рядом с многоэтажкой.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера.

ВСУ могли ударить по Чебоксарам ракетой

Telegram-канал «Военный Осведомитель» предположил, что атака на город совершалась не только беспилотниками, но и крылатой ракетой «Фламинго».

О том же написал и военкор Александр Коц. По его версии, ВСУ применили связку комбинированного удара — рой БПЛА и ракету. «Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО», — указал он, предположив, что «одна [ракета], похоже, долетела».

Коц пояснил, что пока рой ударных и ложных БПЛА, идущих с нескольких направлений, заставляет расчет систем ПВО израсходовать ракеты и замаскировать главную цель, крылатая ракета на низкой высоте идет по своему маршруту. «Финал — прорыв одиночного носителя с тяжелой боевой частью к стратегическому объекту», — констатировал Коц.