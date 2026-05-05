Глава Чувашии сделал заявление об атаке на регион

Глава Чувашии Николаев: ВСУ атаковали Чебоксары, последствия ликвидируют

Глава республики Олег Николаев в своем канале в «Макс» заявил, что ночная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары и Чебоксарский округ отражена. По предварительным данным, пострадавших нет.

Чиновник подчеркнул, что держит обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе на контроле. «Наши службы отработали штатно и оперативно: по предварительным данным, пострадавших нет, на местах продолжаются необходимые работы», — проинформировал Николаев.

В ночь на 5 мая над Воронежем раздались взрывы — российские средства противовоздушной обороны уничтожали украинские беспилотники. Также от взрывов проснулись жители Казани, там тоже работает ПВО. В городе объявлена ракетная опасность. Кроме того, сообщалось о хлопках в Чебоксарах.