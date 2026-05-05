Взрывы раздались над еще одним российским городом

Жители Воронежа сообщили о звуках взрывов

Над Воронежем раздаются взрывы — российские средства противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом сообщают очевидцы, пишет Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, хлопки, от которых срабатывала автомобильная сигнализация, были слышны примерно в 03:15 по московскому времени в южной и юго-западной частях города. Также очевидцы сообщают о гуле моторов в небе.

Также от взрывов проснулись жители Казани, там тоже работает ПВО. В городе объявлена ракетная опасность. Кроме того, сообщалось о хлопках в Чебоксарах.