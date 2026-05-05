Взрывы прогремели в Чебоксарах и Казани

Shot: Несколько взрывов прогремело в Чебоксарах, в одном из районов виден дым

В Чебоксарах прогремело несколько взрывов около 01:30 5 мая. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, в одном из районов города виден дым.

По словам очевидцев, гул, затем взрывы были слышны сразу в нескольких районах, а также видны яркие вспышки в небе. Перед этим выли сирены ракетной опасности.

Предварительно, работают силы противовоздушной обороны (ПВО) по воздушным целям. В данной момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Также от взрывов проснулись жители Казани, там тоже работает ПВО. В городе объявлена ракетная опасность.

До этого пресс-служба Росавиации сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Чебоксар и Казани.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадали мирные жители.