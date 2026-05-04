Двое россиян пострадали из-за атак ВСУ

Россия
22:33, 4 мая 2026Россия

Гладков: В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали 2 человека
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги ШебекиноБелгород беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель», — написал губернатор Белгородской области.

Гладков уточнил, что еще один россиянин пострадал в результате атаки предприятия в селе Белянка. У пострадавшего диагностировали осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи мужчина отказался от госпитализации.

Ранее дрон ВСУ нанес удар по мотоциклу с двумя подростками 18 и 15 лет, они получили несовместимые с жизнью ранения.

