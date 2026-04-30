ВСУ убили двух подростков на мотоцикле

Беспилотник ВСУ убил двоих юношей на мотоцикле в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по мотоциклу с двумя подростками 18 и 15 лет, от полученных ранений они погибли на месте. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал», — написал глава региона.

Ранее ВСУ ударили по автобусу с пассажирами в Белгородской области. Все произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам Гладкова, 11 человек пострадали, из них троих спасти не удалось.