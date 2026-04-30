00:34, 1 мая 2026Россия

ВСУ убили двух подростков на мотоцикле

Беспилотник ВСУ убил двоих юношей на мотоцикле в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по мотоциклу с двумя подростками 18 и 15 лет, от полученных ранений они погибли на месте. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал», — написал глава региона.

Ранее ВСУ ударили по автобусу с пассажирами в Белгородской области. Все произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам Гладкова, 11 человек пострадали, из них троих спасти не удалось.

    Последние новости

    Украинские политики захотели объявить импичмент Зеленскому

    ВСУ убили двух подростков на мотоцикле

    В Германии отреагировали на угрозы Трампа вывести войска

    Стали известны победители первых полуфиналов Лиги Европы

    Фицо связал колебания цен на нефть со сном Трампа

    Останки мирных жителей обнаружили в населенных пунктах в ДНР

    Россиянам запретили вывозить золото из страны

    Трамп наотрез отказался уступить Ирану в одном вопросе

    В России предложили выплачивать 13 зарплату к 1 мая

    На американском эсминце вспыхнул крупный пожар

    Все новости
