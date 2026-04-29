Автобус с пассажирами попал под удар ВСУ в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу с пассажирами в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам Гладкова, 11 человек пострадали, из них троих спасти не удалось.

«Восемь раненых доставлены в Шебекинскую ЦРБ, двое из них, к сожалению, в тяжелом состоянии: у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног», — написал он.

Пятерых человек на данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Еще одного пострадавшего уже оперируют в Шебекинской ЦРБ, добавил чиновник.

Ранее Гладков рассказал о тяжелых последствиях очередной атаки ВСУ. По его словам, мужчина от детонации дрона получил серьезные ранения и скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.