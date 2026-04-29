19:14, 29 апреля 2026

Автобус с пассажирами попал под удар ВСУ в российском регионе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу с пассажирами в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам Гладкова, 11 человек пострадали, из них троих спасти не удалось.

«Восемь раненых доставлены в Шебекинскую ЦРБ, двое из них, к сожалению, в тяжелом состоянии: у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног», — написал он.

Пятерых человек на данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Еще одного пострадавшего уже оперируют в Шебекинской ЦРБ, добавил чиновник.

Ранее Гладков рассказал о тяжелых последствиях очередной атаки ВСУ. По его словам, мужчина от детонации дрона получил серьезные ранения и скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

    Последние новости

    В Пентагоне раскрыли полученное Россией преимущество от конфликта на Украине

    Инфляция в России перешла к росту

    Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты

    Стал известен недельный заработок звезды «Американского пирога» на OnlyFans

    Признанный нежелательным комик сравнил отношение к женщинам в России и Европе

    Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

    Михайлов высказался о своей армии поклонниц

    Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

    Новую форму стюардесс американской авиакомпании описали фразой «дешевый пластик»

    Все новости
