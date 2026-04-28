Российский губернатор рассказал о тяжелых последствиях очередной атаки ВСУ на регион

Гладков: При атаке ВСУ на регион погиб мирный житель, еще четверо пострадали

Губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале рассказал о тяжелых последствиях очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

От детонации дрона в селе Борисовка Волоконовского округа погиб мужчина. Он получил серьезные ранения и скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

«Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким… Скорбим вместе с вами», — добавил Гладков.

А в районе поселка Красная Яруга вражеский FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, в котором находились мужчина с сыном. 18-летний парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, у его отца, по предварительной информации, баротравма. Пострадавших доставили в больницу Белгорода.

Кроме того, в поселке Октябрьский пострадала женщина при атаке украинского беспилотника на территории своего участка .

А на участке автодороги Бобрава — Ракитное дрон сдетонировал о дорожное полотно. Водитель проезжавшей мимо ГАЗели получил баротравму, после чего самостоятельно обратился в областную больницу за помощью.

Ранее ВСУ вновь нанесли удар по Туапсе. Местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.