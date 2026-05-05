Появились подробности последствий атаки БПЛА на Чебоксары

Shot: Торговый центр поврежден в результате атаки БПЛА по Чебоксарам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Чебоксары. Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей раскрыл последствия атаки.

Очевидцы сообщили, что обломки сбитого беспилотника сильно повредили фасад и остекление торгового центра на юге города. Информации о пострадавших нет.

До этого взрывы прогремели не только в Чебоксарах, но и в Казани. Кроме того, ракетная опасность объявлена на всей территории Приволжского федерального округа.

Из-за воздушной опасности, по сообщениям Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 15 российских аэропортах.

Беспилотники в ночь на 5 мая также атаковали Ленинградскую область. Губернатор 47-го региона поделился подробностями.