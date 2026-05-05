Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:28, 5 мая 2026Россия

Появились подробности последствий атаки БПЛА на Чебоксары

Shot: Торговый центр поврежден в результате атаки БПЛА по Чебоксарам
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Чебоксары. Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей раскрыл последствия атаки.

Очевидцы сообщили, что обломки сбитого беспилотника сильно повредили фасад и остекление торгового центра на юге города. Информации о пострадавших нет.

До этого взрывы прогремели не только в Чебоксарах, но и в Казани. Кроме того, ракетная опасность объявлена на всей территории Приволжского федерального округа.

Из-за воздушной опасности, по сообщениям Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 15 российских аэропортах.

Беспилотники в ночь на 5 мая также атаковали Ленинградскую область. Губернатор 47-го региона поделился подробностями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Раскрыт урон от составления договора об объединении Германии

    Трамп рассказал о пути захваченной у Ирана нефти

    Финляндию заподозрили в договоренностях с Украиной о воздушном пространстве для дронов

    Оказанная молодой матери услуга привела к засорившемуся туалету и «вони во всем помещении»

    Появились подробности последствий атаки БПЛА на Чебоксары

    Трамп назвал позволяющий Украине вести боевые действия фактор

    Беспилотники атаковали еще один российский регион

    Сестра «Международной сенсации» GQ 2023 года изнасиловала двух школьников

    Провальный iPhone подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok