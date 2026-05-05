Беспилотники атаковали еще один российский регион

Дрозденко: Силы ПВО сбили три беспилотника над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Боевая работа продолжается», — подчеркнул глава российского региона. Ранее в регионе была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве.

До этого сообщалось, что несколько взрывов прогремело в Чебоксарах. Также от громких звуков проснулись жители Казани, там тоже работает ПВО. В городе объявлена ракетная опасность.

1 мая дрон Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанес удар по мотоциклу с двумя подростками 18 и 15 лет, они получили несовместимые с жизнью ранения.