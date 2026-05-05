Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:20, 5 мая 2026Россия

Беспилотники атаковали еще один российский регион

Дрозденко: Силы ПВО сбили три беспилотника над Ленинградской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Боевая работа продолжается», — подчеркнул глава российского региона. Ранее в регионе была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве.

До этого сообщалось, что несколько взрывов прогремело в Чебоксарах. Также от громких звуков проснулись жители Казани, там тоже работает ПВО. В городе объявлена ракетная опасность.

1 мая дрон Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанес удар по мотоциклу с двумя подростками 18 и 15 лет, они получили несовместимые с жизнью ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Раскрыт урон от составления договора об объединении Германии

    Трамп рассказал о пути захваченной у Ирана нефти

    Финляндию заподозрили в договоренностях с Украиной о воздушном пространстве для дронов

    Оказанная молодой матери услуга привела к засорившемуся туалету и «вони во всем помещении»

    Появились подробности последствий атаки БПЛА на Чебоксары

    Трамп назвал позволяющий Украине вести боевые действия фактор

    Беспилотники атаковали еще один российский регион

    Сестра «Международной сенсации» GQ 2023 года изнасиловала двух школьников

    Провальный iPhone подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok