12:47, 5 мая 2026Россия

Число жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары выросло в два раза

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары выросло до двух. Об этом пишет Baza в Telegram.

Количество пострадавших также увеличилось почти в 2 раза — до 34 человек. По информации издания, среди них есть ребенок. Кроме того, один раненый в тяжелом состоянии. Все, кому необходима помощь, доставлены в больницы, где их осматривают медики. На местах ударов работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших и одном человеке, которого не спасли. Жертвой стал житель квартиры, в которую влетел беспилотник.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера.

