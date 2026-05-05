11:55, 5 мая 2026Россия

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары резко выросло

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Кадр: Telegram-канал Baza

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары резко выросло — до 16. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, у пяти человек зафиксированы осколочные ранения, в том числе стеклом. Еще трое госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Остальных пострадавших сейчас осматривают медики.

Ранее сообщалось, что жертвой атаки ВСУ на столицу Чувашии стал житель квартиры, в которую влетел дрон. Прибывшие на место медики пытались оказать ему помощь, но не спасли.

Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».

В сети также начали появляться первые кадры с мест прилетов. Так, возле одной из многоэтажек запечатлели окровавленного мужчину с поврежденной головой, рукой и ногами.

