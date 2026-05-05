05:52, 5 мая 2026Россия

Названо использованное ВСУ оружие для атаки на Чебоксары

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести ракетный удар по российскому городу Чебоксарам в Чувашской Республике. Такую версию об использованном Киевом оружии выдвинул Telegram-канал «Военный Осведомитель» (ВО).

«Предположительно, [атака совершеня] крылатой ракетой "Фламинго". Расстояние 1000 километров от границы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Чебоксарам беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По словам очевидцев, обломки сбитого беспилотника сильно повредили фасад и остекление торгового центра на юге города.

Взрывы в ночь на 5 мая прогремели не только в Чебоксарах, но и в Казани. Кроме того, атаку беспилотников отражали в Ленинградской области, губернатор региона поделился подробностями.

