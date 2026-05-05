Окровавленного мужчину сняли на видео после удара дрона ВСУ по многоэтажке в Чебоксарах

В сети появилось видео с мужчиной, пострадавшим после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно лежащего на земле окровавленного человека с травмами головы, руки и ног. Несколько мужчин помещают его на носилки и уносят.

По информации издания, удар пришелся на многоэтажку в районе улицы Гладкова. Пострадали 45-летний мужчина и 60-летняя пенсионерка. Раненым помогли служители расположенной рядом мечети. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о попадании беспилотника в другую многоэтажку, адрес которой не приводится. О том, что здания разные, говорит их различающаяся расцветка на кадрах с места.

До этого Минздрав Чувашии сообщал, что в результате атаки ВСУ на регион пострадали три человека. У двоих зафиксировали незначительные травмы, они лечатся амбулаторно. Еще один местный житель находится в состоянии средней степени тяжести.