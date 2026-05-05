10:08, 5 мая 2026

Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в столице российского региона в 1000 километров от границы

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Чебоксарах в многоэтажный жилой дом влетел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях атаки на столицу региона в 1000 километров от границы пишет Mash в Telegram.

По информации издания, удар пришелся по шестому этажу здания. В результате как минимум в восьми квартирах выбило стекла, начался пожар. Сейчас жильцов эвакуируют. О пострадавших не сообщается.

К посту приложено фото, на котором видно поврежденную многоэтажку со следами копоти и дымом из окон. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Минздрав Чувашии сообщил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадали три человека. У двоих зафиксировали незначительные травмы, они лечатся амбулаторно. Еще один местный житель находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным Минобороны России, в ночь на 5 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 289 беспилотников. Дроны сбиты в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областях, Московском регионе, Республиках Крым и Татарстан, а также в Краснодарском крае и над Азовским морем.

