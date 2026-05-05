Минобороны России выпустило заявление о массированной атаке ВСУ перед режимом тишины

Перед объявленным Украиной режимом тишины Вооруженные силы страны (ВСУ) выпустили по России 289 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из заявления, которое выпустило Министерство обороны России.
В сообщении оборонного ведомства говорится, что массированной атаке подверглись 19 российских регионов, среди которых Воронежская, Калужская, Орловская, Волгоградская, Псковская и Ленинградская области, а также Крым и Татарстан. Все сбитые дроны относились к самолетному типу, уточнили в Минобороны
Владимир Зеленский объявлял, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По его словам, за время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить прекращение огня. Украинский лидер добавил, что начиная с этого момента Киев будет действовать зеркально.
Перемирие во время празднования 9 Мая объявляло и Минобороны России после слов президента Владимира Путина.