07:36, 5 мая 2026

Минобороны России выпустило заявление о массированной атаке ВСУ перед режимом тишины

Перед объявленным Украиной режимом тишины ВСУ выпустили по России 289 БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Перед объявленным Украиной режимом тишины Вооруженные силы страны (ВСУ) выпустили по России 289 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из заявления, которое выпустило Министерство обороны России.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что массированной атаке подверглись 19 российских регионов, среди которых Воронежская, Калужская, Орловская, Волгоградская, Псковская и Ленинградская области, а также Крым и Татарстан. Все сбитые дроны относились к самолетному типу, уточнили в Минобороны

Владимир Зеленский объявлял, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По его словам, за время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить прекращение огня. Украинский лидер добавил, что начиная с этого момента Киев будет действовать зеркально.

Перемирие во время празднования 9 Мая объявляло и Минобороны России после слов президента Владимира Путина.

