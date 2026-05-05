11:36, 5 мая 2026Россия

Стало известно о жертве атаки ВСУ на столицу региона России в 1000 километров от границы

Shot: Один человек стал жертвой атаки ВСУ на Чебоксары
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один человек стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Чувашии Чебоксары. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, речь идет о жителе квартиры, в которую попал беспилотник. Прибывшие на место медики пытались оказать ему помощь, но не спасли.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на регион в 1000 километров от границы пострадали 10 человек.

Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».

В сети также появились кадры с одним из пострадавших после попадания дрона в многоэтажку.

