Стало известно о жертве атаки ВСУ на столицу региона России в 1000 километров от границы

Один человек стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Чувашии Чебоксары. Об этом пишет Shot в Telegram.
Как стало известно, речь идет о жителе квартиры, в которую попал беспилотник. Прибывшие на место медики пытались оказать ему помощь, но не спасли.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на регион в 1000 километров от границы пострадали 10 человек.
Украина атаковала Чувашию в ночь на 5 мая и продолжила налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».
В сети также появились кадры с одним из пострадавших после попадания дрона в многоэтажку.