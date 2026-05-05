11:31, 5 мая 2026Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по городу России в 1000 километров от границы выросло

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары пострадали 10 человек. Число раненых раскрыла Baza в Telegram.

Атакованный российский город расположен в 1000 километров от границы с Украиной.

«10 человек пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Чебоксары», — говорится в сообщении.

Число пострадавших при атаке на Чебоксары резко выросло. До этого региональный Минздрав сообщал о троих раненых, один из которых находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что беспилотник ударил по многоквартирному дому, удар пришелся по шестому этажу здания. В результате как минимум в восьми квартирах выбило стекла, начался пожар. Жителей целого микрорайона начали эвакуировать.

