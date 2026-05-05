Появились подробности об атаке ВСУ на российскую многоэтажку в 1000 километров от границы

Mash: ВСУ ударили по многоэтажке рядом с единственной мечетью в Чебоксарах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по многоэтажному дому рядом с единственной мечетью в Чебоксарах. Такие подробности об атаке по российскому региону в 1000 километров от границы появились в Telegram-канале Mash.

По данным издания, пострадал мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка. Служители мечети бросились помогать раненым, тех унесли на носилках и доставили в больницу.

Бабушка долго не могла спуститься с седьмого этажа. Весь микрорайон, где находится улица Гладкова, эвакуируют. Сотрудники МЧС начали ликвидировать пожар.

5 мая в Чебоксарах в многоэтажный жилой дом влетел украинский дрон. В результате как минимум в восьми квартирах выбило стекла, начался пожар.

В Минздраве Чувашии рассказали, что в результате атаки ВСУ на регион пострадали три человека. У двоих зафиксировали незначительные травмы. Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести.