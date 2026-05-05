Жители столицы региона России в 1000 километрах от границы сняли видео во время атаки ВСУ

Жители Чебоксар, столицы Чувашии, сняли видео во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры из этого расположенного в 1000 километрах от границы региона публикует Shot.
На кадры попали звуки работы сирены оповещения о воздушной опасности во время налета. Утверждается, что город пережил вторую волну атаки — над Чебоксарами были вновь слышны взрывы.
Атака по Чебоксарам была совершена на фоне объявленной Владимиром Зеленским подготовки к режиму тишины в ночь с 5 на 6 мая.
Всего в ночь на 5 мая, по данным Минобороны, по России было выпущено почти 300 беспилотников самолетного типа,