07:50, 5 мая 2026

Жители столицы региона России в 1000 километрах от границы сняли видео во время атаки ВСУ

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Жители Чебоксар, столицы Чувашии, сняли видео во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры из этого расположенного в 1000 километрах от границы региона публикует Shot.

На кадры попали звуки работы сирены оповещения о воздушной опасности во время налета. Утверждается, что город пережил вторую волну атаки — над Чебоксарами были вновь слышны взрывы.

Атака по Чебоксарам была совершена на фоне объявленной Владимиром Зеленским подготовки к режиму тишины в ночь с 5 на 6 мая.

Всего в ночь на 5 мая, по данным Минобороны, по России было выпущено почти 300 беспилотников самолетного типа,

