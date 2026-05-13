Россия
16:35, 13 мая 2026РоссияЭксклюзив

Депутат Толмачев: Новшества в тактике ВС РФ изучают Минобороны других стран
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Если противник жалуется, значит, мы все делаем правильно, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения о перегруженности украинской противовоздушной обороны.

«Это свидетельство эффективности российских вооруженных сил. Если неприятель не готов к нашим новшествам, нужно наращивать натиск и увеличивать темп, именно это Российская армия делает день за днем», — отметил парламентарий.

Толмачев уточнил, что новшества в тактике разрабатываются, апробируются и внедряются постоянно. Решения российских военных находятся в поле зрения министерств обороны разных стран, а боевой опыт ВС России на современном этапе стал предметом интереса и изучения.

Новая глава военной науки пишется прямо сейчас солдатами и офицерами Российской армии

Александр Толмачевдепутат Госдумы

То, что это не нравится противникам, совершенно естественно и свидетельствует о правильно выбранной тактике и стратегии, заключил депутат.

Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов пожаловался, что Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику нанесения ударов по Украине. По его словам, таким образом перегружается система украинской противовоздушной обороны и большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.

