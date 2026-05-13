20:22, 13 мая 2026

Борьбу с жилыми гаражами в России сочли бессмысленной

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Нестеренко / Коммерсантъ

Бороться с жильем в гаражах на законодательном уровне бессмысленно. Такое мнение высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист отметил, что, хотя гаражи никогда не признают жилыми помещениями, их владельцы имеют право делать с собственностью все, что пожелают. Если человек готов испытывать неудобства, чтобы получать выгоду, это его право, считает Барсуков.

«У нас есть такая вещь, как апартаменты. Это тоже вроде как нежилое помещение, но в них люди живут. (...) Нет смысла на законодательном уровне с этим (гаражами) бороться. Чтобы что? Чтобы заставить людей жить только там, где они живут? Если будет наноситься какой-то ущерб, может ущерб окружающим, то понятно, что в массовом порядке с такими вещами нужно будет законодательно бороться», — заключил риелтор.

Накануне стало известно, что москвичи стали покупать гаражи для проживания и обустраивать их, как квартиры.

