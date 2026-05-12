Москвичи начали жить в гаражах

Москвичи начали покупать гаражи для проживания. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена».

Таким объектам отдают предпочтение из-за невысоких по сравнению со стоимостью квартир цен и расположенности в привлекательных районах города. Получить регистрацию при этом в гараже невозможно.

Некоторые владельцы обустраивают гаражи. На опубликованном видео в помещении сделан ремонт в современном стиле, с кроватью, кухней и санузлом. Telegram-канал также опубликовал объявления, где один из гаражей площадью 19,3 квадратных метра продается за 525 тысяч рублей. Он расположен в Северо-Восточном округе столицы (СВАО). Другое объект площадью 20,1 квадратных метра продается за 1,17 миллиона рублей и расположен в Западном округе (ЗАО).

Ранее стало известно, что россияне начали чаще интересоваться домами из морских контейнеров на фоне высоких ставок по ипотеке и роста цен на загородное жилье.