Емельяненко предложили снова подраться с Харитоновым

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что отечественные бойцы смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко и Сергей Харитонов могут подраться до конца 2020-го. Его слова приводит «КП».

Хрюнов предлагает предоставить 38-летнему Емельяненко возможность восстановиться после нокаута от Магомеда Исмаилова. Промоутер полагает, что поединок может пройти в ноябре или декабре 2020-го. «Соберем огромную арену, отметим освобождение мира от пандемии, насладимся зрелищем и увидим, кто сильнейший», — заявил он.

Харитонов, у которого давний конфликт с Емельяненко, раскритиковал выступление последнего на турнире ACA 107 24 июля. Он посоветовал бойцу «уйти в стриптиз». Исмаилов нокаутировал своего соперника в концовке третьего раунда. Емельяненко потерпел первое поражение с 2014 года.

В марте 2019-го ТАСС заявлял о переговорах о поединке между тяжеловесами. Однако сам Харитонов позже это опроверг, подчеркнув, что на данном этапе карьеры не заинтересован в поединках в рамках отечественных промоушенов. Бойцы уже встречались в клетке в 2006 году в рамках организации Pride. Тогда Емельяненко одержал победу нокаутом.