Проигравшему нокаутом Емельяненко посоветовали уходить в стриптиз

Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался о поединке Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, состоявшемся в рамках турнира ACA 107. Его слова приводит журналист Александр Лютиков в своем YouTube.

Харитонов назвал выступление Емельяненко «позорищем». «Посмотрел я этот бой... Одна работа сейчас остается у Саши — в стриптиз идти. Больше никаких вариантов. Ну или дальше бухать, стариков бить», — убежден он. По словам Харитонова, Исмаилов обращался с соперником как с «вонючим котенком».

Кроме того, тяжеловес отметил, что поражение Емельяненко отрицательно скажется на размере гонорара Харитонова в том случае, если реванш между бойцами состоится. «Мага сильно опустил стоимость боя, это 200 процентов», — заявил он.

Поединок Исмаилова и Емельяненко возглавил турнир ACA 107 в Сочи. Исмаилов одержал победу техническим нокаутом, нанеся оппоненту первое поражение с 2014 года.

Харитонов неоднократно подвергал критике Емельяненко. Бойцы уже встречались в клетке в 2006 году в рамках организации Pride. Тогда Емельяненко одержал победу нокаутом.

Харитонов — действующий боец Bellator. На его счету 29 побед и семь поражений.