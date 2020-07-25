Исмаилов сломал нос Емельяненко во время боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов сломал нос своему соотечественнику Александру Емельяненко во время боя на турнире ACA 107 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи диагностировали у проигравшего бой Емельяненко перелом носа.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением относительно поединка Исмаилова и Емельяненко. Шлеменко подчеркнул, что у проигравшего в этот вечер 38-летнего Емельяненко заметна деградация. Он добавил, что Емельяненко не прогрессирует и не является разноплановым бойцом.

24 июля Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде противостояния. Рефери остановил бой после того, как Емельяненко пропустил серию ударов.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.