Кокорин отреагировал на поражение Емельяненко

Российский нападающий Александр Кокорин посетил турнир ACA 107 в Сочи и отреагировал на поражение бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводит Sport24.

29-летний форвард признался, что ждал от земляка-тяжеловеса большего. Оба спортсмена — уроженцы Белгородской области.

Ранее 24 июля Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Емельяненко. Рефери остановил поединок в третьем раунде.

Исмаилов известен по выступлениям в ACA. На его счету 16 побед и два поражения при единственной ничьей.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью. В последний раз Емельяненко проигрывал в 2014 году.

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