Шлеменко увидел в поражении Емельяненко признаки деградации

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением относительно поединка Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко, который возглавил турнир в Сочи ACA 107. Его слова приводит Sport24.

Шлеменко подчеркнул, что у проигравшего в этот вечер 38-летнего Емельяненко заметна деградация. «Саша заигрался в шоу. У него нелпохо это получается, но он давно не прогрессирует. Саша — не разноплановый боец, для нашего спорта это плохо», — убежден Шлеменко.

24 июля Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде противостояния. Рефери остановил бой после того, как Емельяненко пропустил серию ударов.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.