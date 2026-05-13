1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере из-за опасного вируса

Пассажир не выжил на круизном лайнере из-за возможной вспышки норовируса

1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере Ambassador Cruise Line с опасным вирусом. Об этом пишет издание The Sun.

В настоящее время люди заблокированы на лайнере в порту французского города Бордо. Паника началась после того, как стало известно, что на борту не выжил 92-летний пассажир. Пока точно не установлено, что стало причиной его кончины, однако после этого десятки человек на борту начали болеть.

В настоящее время расследуется, могло ли это случиться из-за возможной вспышки норовируса. На симптомы — рвоту и диарею — пожаловались 48 пассажиров и один член экипажа.

Ранее стало известно о вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане. Уточнялось, что около 150 пассажиров оказались в затруднительном положении у побережья Кабо-Верде после того, как на судне произошла вспышка смертельного вируса. Его жертвами уже стали три человека.