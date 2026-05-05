18:02, 5 мая 2026

Пассажир лайнера со вспышкой смертельного вируса описал опыт фразой «хотим домой»

Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Пассажир следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, пожаловался на неопределенность на борту. Об этом он написал в своем посте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратил внимание портал Metro.

«Все, что мы хотим сейчас, — это почувствовать себя в безопасности, обрести ясность и вернуться домой. <...> Поэтому, если вы видите репортажи об этой ситуации, просто помните, что за ними стоят реальные люди и что это не происходит где-то далеко. Это происходит с нами прямо сейчас», — такими фразами описал свой опыт путешественник Джейк Розмарин из Бостона.

По данным издания, около 150 пассажиров оказались в затруднительном положении у побережья Кабо-Верде после того, как на судне произошла вспышка смертельного вируса. Его жертвами уже стали три человека.

Представители компании Oceanwide Expeditions, которая организовала круиз, заявили, что им, возможно, придется высадить пассажиров на острове Тенерифе. Сейчас лайнер все еще стоит на якоре за пределами Кабо-Верде без разрешения на высадку.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что ее сотрудники работают над проведением полной оценки риска для здоровья населения и оказывают поддержку тем, кто находится на борту.

Ранее более 150 пассажиров заразились норовирусом на круизном лайнере Star Princess во время путешествия по Карибскому морю. Они пожаловались на рвоту и диарею.

