19:49, 16 марта 2026

Более 150 пассажиров заразились норовирусом во время путешествия на круизном лайнере

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ron Sachs - CNP / Globallookpress.com

Более 150 пассажиров заразились норовирусом на круизном лайнере Star Princess. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Вспышка инфекции произошла с 7 по 14 марта во время путешествия по Карибскому морю на корабле компании Princess Cruises. Борт перевозил 4307 пассажиров и 1561 члена экипажа. 11 марта на рвоту и диарею пожаловались 153 человека, в том числе 49 сотрудников круиза.

«Мы оперативно продезинфицировали все помещения на борту и усилили дезинфекцию на протяжении всего рейса. А также изолировали всех, кто чувствовал себя плохо, чтобы они могли комфортно отдохнуть в уединении», — сообщил представитель транспортной организации.

Уточняется, что в субботу, 14 марта, судно пришвартовалось в Форт-Лодердейле, после чего продолжило свой путь на Багамы.

Ранее пассажир круизного лайнера Spirit of Discovery вылетел из кресла во время шторма и сломал шею. Спустя несколько дней пострадавший пожаловался на покалывания в конечностях, а после перестал чувствовать ноги.

