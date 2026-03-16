Более 150 пассажиров заразились норовирусом во время путешествия на круизном лайнере

NYP: 153 пассажира заразились норовирусом на круизном лайнере Star Princess

Более 150 пассажиров заразились норовирусом на круизном лайнере Star Princess. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Вспышка инфекции произошла с 7 по 14 марта во время путешествия по Карибскому морю на корабле компании Princess Cruises. Борт перевозил 4307 пассажиров и 1561 члена экипажа. 11 марта на рвоту и диарею пожаловались 153 человека, в том числе 49 сотрудников круиза.

«Мы оперативно продезинфицировали все помещения на борту и усилили дезинфекцию на протяжении всего рейса. А также изолировали всех, кто чувствовал себя плохо, чтобы они могли комфортно отдохнуть в уединении», — сообщил представитель транспортной организации.

Уточняется, что в субботу, 14 марта, судно пришвартовалось в Форт-Лодердейле, после чего продолжило свой путь на Багамы.

Ранее пассажир круизного лайнера Spirit of Discovery вылетел из кресла во время шторма и сломал шею. Спустя несколько дней пострадавший пожаловался на покалывания в конечностях, а после перестал чувствовать ноги.