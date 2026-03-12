Реклама

18:24, 12 марта 2026Путешествия

Пассажир круизного лайнера вылетел из кресла во время шторма и сломал шею

NYP: Пассажир круизного лайнера Spirit of Discovery сломал шею во время шторма
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: dkroy / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир круизного лайнера Spirit of Discovery компании Saga сломал шею во время шторма у берегов Великобритании и оказался навсегда парализованным. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

По данным источника, это произошло еще в 2023 году, однако подробности расследования по делу огласили 11 марта 2026 года. 85-летний Тревор Гилкс путешествовал на морском судне с супругой, прикованной к инвалидному креслу. Из-за сильной качки в непогоду борт резко накренился, а мужчина вылетел из кресла в гостиной на главной палубе и повредил шейный отдел позвоночника.

Корабельные медсестры сделали мужчине рентген и зафиксировали его шею корсетом. Экипаж корабля связался с сотрудниками больницы на берегу. Рентгенолог оценил снимки и нашел их качество неудовлетворительным, поэтому не смог вовремя обнаружить перелом. Спустя несколько дней Гилкс пожаловался на покалывания в конечностях, а после перестал чувствовать ноги.

Несмотря на то что врач диагностировал паралич у клиента компании, капитан судна решил отсрочить доставку пациента вертолетом на берег из-за плохих погодных условий. Когда круиз пришвартовался в Портсмуте, путешественника доставили в больницу. Медики установили, что Гилкс получил серьезную травму шеи, которая навсегда сделала его недееспособным инвалидом. Через четыре дня пострадавший перестал подавать признаков жизни.

Ранее пассажиры заразились неизвестной болезнью на борту круизного лайнера. 200 путешественников пожаловались на диарею и рвоту.

