Пассажир круизного лайнера вылетел из кресла во время шторма и сломал шею

NYP: Пассажир круизного лайнера Spirit of Discovery сломал шею во время шторма

Пассажир круизного лайнера Spirit of Discovery компании Saga сломал шею во время шторма у берегов Великобритании и оказался навсегда парализованным. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

По данным источника, это произошло еще в 2023 году, однако подробности расследования по делу огласили 11 марта 2026 года. 85-летний Тревор Гилкс путешествовал на морском судне с супругой, прикованной к инвалидному креслу. Из-за сильной качки в непогоду борт резко накренился, а мужчина вылетел из кресла в гостиной на главной палубе и повредил шейный отдел позвоночника.

Корабельные медсестры сделали мужчине рентген и зафиксировали его шею корсетом. Экипаж корабля связался с сотрудниками больницы на берегу. Рентгенолог оценил снимки и нашел их качество неудовлетворительным, поэтому не смог вовремя обнаружить перелом. Спустя несколько дней Гилкс пожаловался на покалывания в конечностях, а после перестал чувствовать ноги.

Несмотря на то что врач диагностировал паралич у клиента компании, капитан судна решил отсрочить доставку пациента вертолетом на берег из-за плохих погодных условий. Когда круиз пришвартовался в Портсмуте, путешественника доставили в больницу. Медики установили, что Гилкс получил серьезную травму шеи, которая навсегда сделала его недееспособным инвалидом. Через четыре дня пострадавший перестал подавать признаков жизни.

