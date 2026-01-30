Реклама

Сотни пассажиров заразились неизвестной болезнью на борту круизного лайнера

200 пассажиров круизного лайнера Balmoral пожаловались на диарею и рвоту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мигель Кандела / РИА Новости

Сотни пассажиров круизного лайнера Balmoral заразились неизвестной болезнью и пропустили запланированный фестиваль огня. Об этом сообщила газета The Shetland Times.

29 января очевидец рассказал источнику издания, что на корабле, который может перевозить до 1,2 тысячи туристов, около 200 путешественников пожаловались на диарею и рвоту. Он вместе с супругой также был вынужден изолироваться в своей каюте от других клиентов компании Fred Olsen Cruises. Другой мужчина подтвердил, что с момента отплытия на борту каждый день появлялась информация о симптомах гастроэнтерита. При этом транспортная компания заявила, что лайнер отказался от посещения Леруика в Шотландии, где должно было состояться мероприятие Up-Helly-Aa, из-за непогоды.

На данный момент лайнер вернулся в английский город Саутгемптон. В повторный рейс он отправится позже запланированного срока из-за проведения полной дезинфекции судна.

Ранее турист отправился в круиз на контейнеровозе, впал в буйство по пути и напал на экипаж судна. Персонал корабля был вынужден обороняться и забаррикадировать двери.

