Сотни пассажиров заразились неизвестной болезнью на борту круизного лайнера

200 пассажиров круизного лайнера Balmoral пожаловались на диарею и рвоту

Сотни пассажиров круизного лайнера Balmoral заразились неизвестной болезнью и пропустили запланированный фестиваль огня. Об этом сообщила газета The Shetland Times.

29 января очевидец рассказал источнику издания, что на корабле, который может перевозить до 1,2 тысячи туристов, около 200 путешественников пожаловались на диарею и рвоту. Он вместе с супругой также был вынужден изолироваться в своей каюте от других клиентов компании Fred Olsen Cruises. Другой мужчина подтвердил, что с момента отплытия на борту каждый день появлялась информация о симптомах гастроэнтерита. При этом транспортная компания заявила, что лайнер отказался от посещения Леруика в Шотландии, где должно было состояться мероприятие Up-Helly-Aa, из-за непогоды.

На данный момент лайнер вернулся в английский город Саутгемптон. В повторный рейс он отправится позже запланированного срока из-за проведения полной дезинфекции судна.

