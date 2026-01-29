Турист отправился в круиз на контейнеровозе, напал на экипаж судна в пути и не выжил

Bild: Турист отправился в круиз на грузовом судне Ida Rambow и не выжил

Путешествующий на грузовом судне турист внезапно впал в буйство и напал на экипаж в пути. Об этом сообщает Bild.

60-летний гражданин Германии отправился в круиз на контейнеровозе Ida Rambow. Ночью 26 января корабль проплывал рядом с Данией, а пассажир стал вести себя агрессивно и вынудил рабочий персонал забаррикадировать двери. «Когда члены экипажа позже проверили состояние мужчины, они обнаружили его без признаков жизни на палубе», — отметил представитель датской полиции.

Спасатели прилетели к сухогрузу на вертолете и эвакуировали пострадавшего в тяжелом состоянии. В больнице медики подтвердили, что путешественник не выжил. Вскрытие показало, что кончина немца не была насильственной, он упал сам. А беспокойное поведение появилось из-за состояния его здоровья. Точные причины нападения полиция не раскрывает.

Ранее пассажиры проснулись в затопленных каютах во время круиза. Это произошло, когда лайнер плыл неподалеку от побережья восточной части Бразилии.

